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В детском лагере Омской области найдена норовирусная инфекция

Число заболевших достигло 19 человек.

Источник: Прокуратура Омской области

В детском лагере «Динамовец» в селе Красноярка Омского района найдена норовирусная инфекция. Об этом сообщают «Вести Омск», ссылаясь на следователей.

По факту ЧП в омском оздоровительном лагере возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Число заболевших детей и сотрудников учреждения достигло 19 человек. Им оказывается медицинская помощь.

Накануне в спортивно-оздоровительном лагере работали следователи и прокуроры. Они осматривали, в том числе и помещения, где готовили пищу. Прокуратура Омского района опубликовала фото и видео. На кадрах — сотрудница лагеря показывает проверяющим кухню и жилые комнаты, где отдыхали дети.

Поводом для проверок стало массовое недомогание детей и сотрудников в спортивно-оздоровительном лагере 10—11 июля. Смена в лагере завершена досрочно. Детей отправили по домам на два дня раньше. В лагере находилось 264 воспитанника.