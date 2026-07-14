В детском лагере Омской области найдена норовирусная инфекция

Накануне в спортивно-оздоровительном лагере работали следователи и прокуроры. Они осматривали, в том числе и помещения, где готовили пищу. Прокуратура Омского района опубликовала фото и видео. На кадрах — сотрудница лагеря показывает проверяющим кухню и жилые комнаты, где отдыхали дети.