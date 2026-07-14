В Удмуртии затопило больше 200 дворов во время паводков

В удмуртском Глазове после паводка были подтоплены более 200 придомовых территории, сообщили в МЧС. Эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет.
«Силами специалистов МЧС России и Поисково-спасательной службы республики проводятся мероприятия по обследованию подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе МЧС.
После сильных дождей поднялся уровень воды в реке Сыга. Дома были подтоплены на 11 улицах Глазова, а также в соседнем СНТ. К ликвидации последствий привлечены 50 человек и 17 единиц техники. Власти подготовили пункт временного размещения на случай ухудшения ситуации.
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