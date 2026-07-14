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Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

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