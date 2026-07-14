Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
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