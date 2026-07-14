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Возгорание строительного крана произошло на СВХ в Москве

На СВХ (в районе Зеленоградской улицы, 2с4) произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На СВХ (в районе Зеленоградской улицы, 2с4) произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по СВХ в сторону области перекрыто. Учитывайте ограничения при планировании поездки, — передает Telegram-канал Дептранса.

В этот же день автобус загорелся на Щелковском шоссе в столице по направлению в область. Позже его потушили пожарные.

Ранее в Большом Сухаревском переулке в Москве загорелось административное здание. Из офисов самостоятельно эвакуировались около 80 человек. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.