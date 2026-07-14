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Три БпЛА ВСУ уничтожили над районом Воронежской областью

Режим атаки дронов продержался свыше десяти часов.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над одним районом Воронежской области сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом утром 14 июля сообщил губернатор Александр Гусев.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

Что касается режима атаки БпЛА, то он сохранялся более десяти часов — с 19:38 13 июля до 6:28 14 июля.

При этом вечером 13 июля и минувшей ночью четыре муниципалитета Воронежской области находились под угрозой непосредственного удара: Лискинский район — с 19:38, Россошанский район — с 22:14, Богучарский и Ольховатский районы — с 23:04. Ее отменили в Лискинском районе в 20:36, в остальных муниципалитетах — в 1:00.

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