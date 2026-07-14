Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске начался суд над экс-мэром Владиславом Логиновым

Экс-мэра Красноярска Владислава Логинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 июля в Центральном районном суде Красноярска началось заседание по делу бывшего главы города Владислава Логинова. Ему вменяют четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере.

Логинов присутствует на суде лично. Вместе с ним на скамье подсудимых находится бывший первый вице-мэр Алексей Давыдов.

Напомним, что в 2025 году главе города предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.

По делу также проходят:

— Евгений Жвакин, экс-глава УДИБ (три эпизода посредничества во взятках);

— Павел Креско, экс-глава УДИБ и САТП (один эпизод посредничества во взятке);

— Татьяна Сухова, предпринимательница (три эпизода посредничества во взятках).

Логинов и Давыдов не согласны с предъявленными обвинениями. Трое посредников вину признали и готовы дать показания.