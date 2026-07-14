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На Афипском НПЗ произошел пожар из-за атаки БПЛА

Пожар произошел на Афипском НПЗ после падения БПЛА. Также повреждено здание на ж/д переезде. Помимо этого обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, на одном начался пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Пожар произошел на Афипском НПЗ после падения БПЛА. Также повреждено здание на ж/д переезде. Помимо этого обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, на одном начался пожар. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко», — уточнили в оперштабе.

В Афипском также в нескольких частных домах были повреждены крыши, остекление, фасады, заборы. В многоквартирном доме выбиты стекла, поврежден потолок в одной из квартир. В хуторе Коваленко тушили пожар на дороге, возникший после падения дрона. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного дома.

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