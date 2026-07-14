В четырех муниципалитетах Воронежской области выли сирены вечером и ночью

В 22:14 сирены завыли в Россошанском районе, в 23:04 — в Богучарском и Ольховатском районах. В Лискинском районе режим непосредственного удара дронов отменили в 20:36, в остальных муниципалитетах — в 1:00 14 июля.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала с 19:38 13 июля до 6:28 14 июля.
Кстати, за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над одним районом Воронежской области сбили три дрона.
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