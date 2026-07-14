Один человек пострадал при атаке БПЛА на Краснодарский край

В Краснодарском крае при атаке беспилотников пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба региона. Пострадавшего госпитализировали.
Обломки беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипский, станице Смоленской и хуторе Коваленко. В Афипском загорелся нефтеперерабатывающий завод. Обломки упали на территорию еще двух предприятий. На одном из них начался пожар.
При налете дронов были повреждены несколько частных домов и один многоквартирный дом. На дороге в хуторе Коваленко произошел пожар. В станице Смоленской обломки БПЛА упали в огороде.
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