Омича судят по обвинению в подбросе денег инспектору

"По версии следствия, 19 июня 2025 года инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением жителя Омска, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что является административным правонарушением по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.