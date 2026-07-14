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Омича судят по обвинению в подбросе денег инспектору

Уголовное дело рассмотрят в суде.

Источник: Freepik

Объединенная пресс-служба судов Омской области сообщает во вторник, 14 июля 2026 года, что Тюкалинский городской суд назначил к рассмотрению уголовное дело в отношении омича, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

"По версии следствия, 19 июня 2025 года инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением жителя Омска, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что является административным правонарушением по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Желая избежать ответственности, фигурант бросил на пол служебного автомобиля ДПС 15 000 рублей тремя купюрами, рассчитывая, что инспектор не составит протокол. Однако сотрудник полиции взятку не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть", — говорится в релизе судов.

Позиция обвиняемого в необычном, по мнению автора, способе дачи взятки сотруднику ДПС не приводится.

Указывается, что судебное заседание по уголовному делу состоится в понедельник, 20 июля 2026 года.