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На подлете к Москве сбили два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Московском регионе. Об этом утром 14 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Московском регионе. Об этом утром 14 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил чиновник. Подробности он не привел.

Согласно данным в Telegram-канале мэра, это первый случай перехвата дронов в регионе с начала суток.

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