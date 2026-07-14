На подлете к Москве сбили два беспилотника

Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Московском регионе. Об этом утром 14 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил чиновник. Подробности он не привел.
Согласно данным в Telegram-канале мэра, это первый случай перехвата дронов в регионе с начала суток.
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