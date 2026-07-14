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Пожар произошел на Афипском НПЗ после падения обломков БПЛА

В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Фрагменты БПЛА были обнаружены по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На местах продолжают работать сотрудники экстренных и специальных служб, которые оценивают последствия происшествий.

В поселке Афипском после падения обломков беспилотника возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Также повреждения получили несколько частных домов и одна квартира в многоквартирном доме: выбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы, входная дверь и потолок.

— Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома, — сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.

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