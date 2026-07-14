В Луизиане застрелили заместителя федерального маршала США

По данным властей, сотрудники оперативной группы по борьбе с насильственными преступлениями при маршалах США и детективы местного управления шерифа проводили правоохранительную операцию. В ходе «длительного противостояния» подозреваемый, получивший ранения, был взят под стражу и доставлен в больницу. Неизвестно, открыли ли полицейские ответный огонь.