Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Луизиане застрелили заместителя федерального маршала США

Федеральный маршал убит при задержании преступника в Александрии.

В Луизиане при исполнении ордера на арест застрелен заместитель федерального маршала США, сообщила американская газета New York Post со ссылкой на Службу федеральных маршалов. Все произошло в Александрии во время операции по поимке разыскиваемого преступника.

По данным властей, сотрудники оперативной группы по борьбе с насильственными преступлениями при маршалах США и детективы местного управления шерифа проводили правоохранительную операцию. В ходе «длительного противостояния» подозреваемый, получивший ранения, был взят под стражу и доставлен в больницу. Неизвестно, открыли ли полицейские ответный огонь.

Расследование смертельной стрельбы ведётся совместно управлением шерифа округа Рапидс, полицией штата Луизиана и ФБР. ФБР подтвердило, что расследует нападение на федерального офицера. Угрозы для общества нет, заявили в ведомстве.

Имя погибшего пока не раскрывается. Семья уведомлена. Местные власти выразили соболезнования. В Александрии усилены меры безопасности.

В Хьюстоне агенты иммиграционной и таможенной службы застрелили водителя авто.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше