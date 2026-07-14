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Российские силы ПВО уничтожили 288 украинских дронов за ночь

Российские военные отразили атаку ВСУ в небе над несколькими регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку беспилотников, сбив почти три сотни дронов противника над различными областями страны. Как сообщили в Министерстве обороны России, всего за ночное время средствами противовоздушной обороны было уничтожено 288 украинских БПЛА.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

Накануне в Минобороны информировали, что в течение дня под прицел попали еще 146 беспилотников. Их сбивали не только над сухопутной территорией, но и над акваториями Азовского и Черного морей.

В частности, дроны противника были ликвидированы в небе над Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областями. Также беспилотники подавляли в воздушном пространстве Калужской, Орловской, Рязанской, Ростовской и Тульской областей.

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