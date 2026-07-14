Минобороны сообщило об уничтожении 288 беспилотников за ночь

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточняется в заявлении оборонного ведомства,