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Минобороны сообщило об уничтожении 288 беспилотников за ночь

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ночной атаке беспилотников. За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА самолетного типа.

Источник: РИА "Новости"

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточняется в заявлении оборонного ведомства,

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