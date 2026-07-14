Суд вынес приговор владельцу квест-комнаты в Дагестане, где погибли две девушки

Суд в Дагестане вынес приговор по уголовному делу о гибели двух посетительниц квест-комнаты в июле 2024 года. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в прокуратуре региона.
— В июле 2024 года в Махачкале, вследствие оказания владельцем и двумя аниматорами квест-салона услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время игры произошло возгорание помещения. В результате от ожогов и отравления угарным газом погибли две участницы квеста, одному посетителю салона причинен тяжкий вред здоровью, — говорится в публикации.
Владельца квеста приговорили к 5,5 года колонии общего режима, а аниматоров — к 3,5 года и четырем годам колонии общего режима соответственно.
Пожар произошел в комнате квестов «Дом ужасов» в Махачкале в ночь на 22 июля. В помещении находилась компания друзей: двое молодых супругов и их подруга. В ходе квеста актер поджег перчатку и бросил в сторону канистры с бензином, что и привело к пожару. В этот момент одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».