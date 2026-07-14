Суд вынес приговор владельцу квест-комнаты в Дагестане, где погибли две девушки

Пожар произошел в комнате квестов «Дом ужасов» в Махачкале в ночь на 22 июля. В помещении находилась компания друзей: двое молодых супругов и их подруга. В ходе квеста актер поджег перчатку и бросил в сторону канистры с бензином, что и привело к пожару. В этот момент одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».