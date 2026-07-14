ПВО за ночь сбила 288 дронов ВСУ: какие регионы были под ударом

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА самолетного типа сбиты в период с 20:00 13 июля до 8:00 14 июля. Атака зафиксирована над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Башкортостан, а также над Азовским и Черным морями.
Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы. Обстановка находится под контролем.