Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за ночь сбила 288 дронов ВСУ: какие регионы были под ударом

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа сбиты в период с 20:00 13 июля до 8:00 14 июля. Атака зафиксирована над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Башкортостан, а также над Азовским и Черным морями.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы. Обстановка находится под контролем.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше