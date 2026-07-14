Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 288 украинских БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадал Афипский нефтеперерабатывающий завод. Также один человек пострадал в Северском районе Кубани из-за упавших обломков сбитого БПЛА. А в Башкирии из-за массовой атаки беспилотников на промзону Салавата появились очаги задымления. Этой же ночью военные ликвидировали около 20 аппаратов в Таганроге и пяти районах Ростовской области.