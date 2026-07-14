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Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 288 украинских БПЛА

Украинская армия в ночь на 14 июля пыталась атаковать территорию России с помощью 288 беспилотников. Дроны врага сбили в период с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля над 15 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, докладывает Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — отчиталось МО РФ.

В результате ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадал Афипский нефтеперерабатывающий завод. Также один человек пострадал в Северском районе Кубани из-за упавших обломков сбитого БПЛА. А в Башкирии из-за массовой атаки беспилотников на промзону Салавата появились очаги задымления. Этой же ночью военные ликвидировали около 20 аппаратов в Таганроге и пяти районах Ростовской области.

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