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В Нижегородской области умер глава Выездного Александр Садовников

Прощальная церемония пройдёт 14 июля с 18:00 до 20:00 в прощальном зале в Арзамасе (улица Володарского).

В Нижегородской области ушёл из жизни глава рабочего посёлка Выездное Александр Николаевич Садовников — трагическая весть появилась 13 июля. О кончине руководителя сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

В своих публикациях в соцсетях Щелоков поделился личными переживаниями, назвав Садовникова надёжным, мудрым и высокопрофессиональным коллегой и другом. Мэр подчеркнул неординарность личности Александра Николаевича, отметив, что тот значительно опережал свой возраст по уровню вовлечённости и отношению к делу. Щелоков признался, что считал большой удачей знакомство с человеком, искренне преданным своей работе.

Прощальная церемония пройдёт 14 июля с 18:00 до 20:00 в прощальном зале в Арзамасе (улица Володарского). Информация размещена на официальной странице МКУ «Выездное» в социальных сетях.

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