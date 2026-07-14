ФСБ предотвратила удар FPV-дронами по оборонному предприятию в Подмосковье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении массированной атаки беспилотников на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Московской области. По данным спецслужбы, также была пресечена подготовка терактов против офицеров Министерства обороны. Исполнитель атаки оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, еще один фигурант задержан.
По информации ведомства, для атаки планировалось использовать 35 FPV-дронов со взрывными устройствами. Беспилотники были доставлены в Россию в партии керамической плитки через Словакию и Польшу, после чего их разместили в арендованном ангаре неподалеку от предполагаемой цели.
В спецслужбах заявили, что подготовкой площадки для запуска дронов занимались двое граждан Молдавии, которые после выполнения задания покинули территорию России. По версии следствия, исполнитель был завербован украинской стороной за денежное вознаграждение и рассчитывал после атаки выехать на Украину.
ФСБ также утверждает, что к организации атаки причастен украинский блогер и рэпер Альберт Васильев, известный под псевдонимом «Киевстонер». Кроме того, по данным ведомства, для активации незаконно приобретенных SIM-карт, использовавшихся в беспилотниках, были привлечены подростки в возрасте от 13 до 16 лет, передает РИА Новости.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе с использованием дрона со взрывчаткой.