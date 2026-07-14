Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении в МАКС.
Незадолго до этого глава города сообщил о сбитии еще двух дронов.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами России в течение дня.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь тогда сообщил, что за ночь 13 июля в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения. Над областью был сбит 81 вражеский дрон. После областная прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночного удара Украины.