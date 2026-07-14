На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за атак ВСУ

В Краснодарском крае зафиксирована массированная атака беспилотных летательных аппаратов, приведшая к пожару на промышленном объекте и повреждениям жилого сектора. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил оперативный штаб региона.
Как сообщается, обломки БПЛА упали по шестнадцати различным адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.
В результате падения фрагментов дронов на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Всего обломки рухнули на территории двух местных предприятий.
В населенных пунктах также зафиксированы разрушения. В нескольких частных домах пострадали крыши, фасады, окна и заборы. В одной из квартир многоэтажного дома выбиты стекла, повреждены дверь и потолок.
Кроме того, серьезно повреждено здание на железнодорожном переезде, а упавшие на дорогу в хуторе Коваленко обломки вызвали локальные возгорания, которые экстренные службы оперативно ликвидировали.
Напомним, в ночь на вторник, 14 июля, российские военные вновь отразили массированную атаку беспилотников, сбив 288 дронов украинской армии над различными областями страны.