Строительный кран, загоревшийся на СВХ в Москве, потушили

В Сети были опубликованы кадры горящего строительного крана на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москв. Агентство городских новостей «Москва» во вторник, 14 июля, сообщило, что возгорание уже ликвидировали.
— Никто не пострадал, — говорится в публикации.
14 июля в районе Зеленоградской улицы, 2с4 произошло возгорание строительного крана. Движение по СВХ в сторону области перекрыто. Все обстоятельства выясняются.
Вечером 10 июня пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок.