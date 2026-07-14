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Строительный кран, загоревшийся на СВХ в Москве, потушили

В Сети были опубликованы кадры горящего строительного крана на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москв. Агентство городских новостей «Москва» во вторник, 14 июля, сообщило, что возгорание уже ликвидировали.

В Сети были опубликованы кадры горящего строительного крана на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москв. Агентство городских новостей «Москва» во вторник, 14 июля, сообщило, что возгорание уже ликвидировали.

— Никто не пострадал, — говорится в публикации.

14 июля в районе Зеленоградской улицы, 2с4 произошло возгорание строительного крана. Движение по СВХ в сторону области перекрыто. Все обстоятельства выясняются.

Вечером 10 июня пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок.