ФСБ назвала украинского рэпера Киевстонера* причастным к теракту в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили причастность украинского рэпера и блогера Альберта Васильева*, известного под псевдонимом «Киевстонер»*, к организации теракта в Подмосковье под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Ранее ФСБ предотвратили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе Подмосковья. Подробности операции не раскрываются.
*внесён в перечень террористов и экстремистов РФ.