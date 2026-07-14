ФСБ назвала украинского рэпера Киевстонера* причастным к теракту в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили причастность украинского рэпера и блогера Альберта Васильева*, известного под псевдонимом «Киевстонер»*, к организации теракта в Подмосковье под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.