Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ назвала украинского рэпера Киевстонера* причастным к теракту в Подмосковье

Украинский рэпер Альберт Васильев* под патронажем СБУ готовил теракт в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили причастность украинского рэпера и блогера Альберта Васильева*, известного под псевдонимом «Киевстонер»*, к организации теракта в Подмосковье под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Ранее ФСБ предотвратили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе Подмосковья. Подробности операции не раскрываются.

*внесён в перечень террористов и экстремистов РФ.