Иран официально признал атаку на супертанкеры ОАЭ

В заявлении КСИР говорится, что удары по судам были нанесены из-за «нарушения правил» прохода через Ормузский пролив. По версии иранской стороны, танкеры «были обмануты Соединенными Штатами», которые вынудили их следовать по оманскому маршруту и «отключить свои идентификационные системы». В КСИР подчеркнули, что суда не реагировали на неоднократные предупреждения, после чего «были поражены и выведены из строя».
Ранее Министерство обороны ОАЭ заявило, что Иран нанес удары крылатыми ракетами по двум нефтяным танкерам Эмиратов в районе Ормузского пролива. Атака произошла, когда суда находились в территориальных водах Омана. В результате попадания в танкер Mombasa погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. Оба судна получили серьезные повреждения. На них вспыхнули пожары, которые впоследствии удалось ликвидировать.
В Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов случившееся охарактеризовали как «серьезное нарушение международного права». В ведомстве заявили, что Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и граждан.