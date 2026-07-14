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Иран официально признал атаку на супертанкеры ОАЭ

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) официально признал, что его подразделения атаковали два супертанкера, принадлежащих Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В заявлении КСИР говорится, что удары по судам были нанесены из-за «нарушения правил» прохода через Ормузский пролив. По версии иранской стороны, танкеры «были обмануты Соединенными Штатами», которые вынудили их следовать по оманскому маршруту и «отключить свои идентификационные системы». В КСИР подчеркнули, что суда не реагировали на неоднократные предупреждения, после чего «были поражены и выведены из строя».

Ранее Министерство обороны ОАЭ заявило, что Иран нанес удары крылатыми ракетами по двум нефтяным танкерам Эмиратов в районе Ормузского пролива. Атака произошла, когда суда находились в территориальных водах Омана. В результате попадания в танкер Mombasa погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. Оба судна получили серьезные повреждения. На них вспыхнули пожары, которые впоследствии удалось ликвидировать.

В Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов случившееся охарактеризовали как «серьезное нарушение международного права». В ведомстве заявили, что Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и граждан.

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