Иран официально признал атаку на супертанкеры ОАЭ

В заявлении КСИР говорится, что удары по судам были нанесены из-за «нарушения правил» прохода через Ормузский пролив. По версии иранской стороны, танкеры «были обмануты Соединенными Штатами», которые вынудили их следовать по оманскому маршруту и «отключить свои идентификационные системы». В КСИР подчеркнули, что суда не реагировали на неоднократные предупреждения, после чего «были поражены и выведены из строя».