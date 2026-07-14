ФСБ предотвратила атаку на оборонный завод в Подмосковье

По данным ФСБ, разведка заранее получила информацию о доставке беспилотников в Подмосковье. В ходе оперативных мероприятий была выявлена и взята под контроль партия испанской керамической плитки.
«На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что дроны были закамуфлированы под строительный материал и обладали устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.