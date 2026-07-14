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ФСБ предотвратила атаку на оборонный завод в Подмосковье

ФСБ России заявила о предотвращении удара по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.

Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о предотвращении удара по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Как сообщили в ведомстве, атаку планировала Служба безопасности Украины (СБУ) с использованием 35 FPV-дронов.

По данным ФСБ, разведка заранее получила информацию о доставке беспилотников в Подмосковье. В ходе оперативных мероприятий была выявлена и взята под контроль партия испанской керамической плитки.

«На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что дроны были закамуфлированы под строительный материал и обладали устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.