Стратегическое предприятие в Подмосковье защитили от массированной атаки 35 БПЛА

По данным ведомства, для удара подготовили 35 FPV-дронов. Беспилотники оснастили системами управления канадского производства, способными сохранять связь в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Аппараты и другое оборудование нелегально ввезли в Россию. Груз проследовал из Братиславы через польский город Седльце и белорусский Брест, после чего оказался в Московской области.
Для подготовки налёта рядом с предприятием арендовали ангар. Предполагалось, что дроны запустят непосредственно из этого помещения, а управлять ими будут дистанционно. Основанием для операции стали разведывательные данные о перевозке средств поражения. В ФСБ заявили, что подготовкой теракта занималась СБУ при содействии спецслужб европейских государств.
Спецподразделение заранее установило контроль за происходящим. После запуска все 35 беспилотников были уничтожены, не успев достигнуть цели.
«Мероприятия проводились в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих», — подчеркнули в ФСБ.
Сотрудники ведомства продолжают устанавливать участников схемы, каналы поставки оборудования и обстоятельства аренды ангара.
Днём ранее ФСБ отчиталась о предотвращении масштабных атак дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Всего у пособников украинских спецслужб изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления западного производства. Беспилотники были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки. Также изъяты станции управления и средства связи.
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