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ФСБ: СБУ привлекла подростков для активации сим-карт, используемых дронами

СБУ незаконно приобрела российские сим-карты и вербовала подростков для их активации.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ России раскрыли схему, по которой Служба безопасности Украины использовала несовершеннолетних для совершения диверсий. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.

«Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами», — указали в ФСБ.

По данным силовиков, дети в возрасте от 13 до 16 лет привлекались к активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии устанавливались в беспилотники для атаки на промышленное предприятие в Подмосковье.

Ранее Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении 48-летнего россиянина, задержанного в Краснодаре. Его подозревают в подготовке теракта по заданию СБУ, целью которого, по данным следствия, являлся высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Российской Федерации.

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