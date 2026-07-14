ФСБ: СБУ привлекла подростков для активации сим-карт, используемых дронами

Сотрудники ФСБ России раскрыли схему, по которой Служба безопасности Украины использовала несовершеннолетних для совершения диверсий. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.
«Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами», — указали в ФСБ.
По данным силовиков, дети в возрасте от 13 до 16 лет привлекались к активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии устанавливались в беспилотники для атаки на промышленное предприятие в Подмосковье.
Ранее Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении 48-летнего россиянина, задержанного в Краснодаре. Его подозревают в подготовке теракта по заданию СБУ, целью которого, по данным следствия, являлся высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Российской Федерации.
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