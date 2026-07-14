Рэпер Kyivstoner помогал СБУ устроить теракт в Подмосковье

По версии ФСБ, блогер руководил действиями сообщников при поддержке СБУ. Иные подробности предполагаемой подготовки атаки и сведения о роли исполнителей в сообщении не приводятся. Кроме того, представители ведомства утверждают, что Васильев причастен к распространению кокаина. По данным спецслужбы, сейчас он проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.