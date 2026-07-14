Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Новость дополняется.
Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Новость дополняется.