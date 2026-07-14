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Рэпер Киевстонер оказался причастен к организации атаки на предприятие в Подмосковье

Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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