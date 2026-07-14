Уже 4 дрона ВСУ сбили за утро на подлёте к Москве

При этом за ночь силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 288 украинских БПЛА. Так, в результате атаки дронов пострадал Афипский нефтеперерабатывающий завод. Также один человек пострадал в Северском районе Кубани из-за упавших обломков сбитого БПЛА. А в Башкирии при отражении массовой атаки беспилотников на промзону Салавата зафиксировано задымление. Этой же ночью ПВО сбила около 20 аппаратов в Таганроге и пяти районах Ростовской области.