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Уже 4 дрона ВСУ сбили за утро на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны утром 14 июля уничтожили уже четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Сбиты ещё два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — информирует мэр.

При этом за ночь силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 288 украинских БПЛА. Так, в результате атаки дронов пострадал Афипский нефтеперерабатывающий завод. Также один человек пострадал в Северском районе Кубани из-за упавших обломков сбитого БПЛА. А в Башкирии при отражении массовой атаки беспилотников на промзону Салавата зафиксировано задымление. Этой же ночью ПВО сбила около 20 аппаратов в Таганроге и пяти районах Ростовской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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