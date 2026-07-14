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ВВС США задействовали 11 самолетов-заправщиков при атаке на Иран

Американские истребители наносят удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива при поддержке более чем десяти самолетов-заправщиков и разведчиков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как уточняется, в небе над восточной частью Персидского залива, у побережья ОАЭ, а также над Оманским заливом и Саудовской Аравией засекли 11 воздушных танкеров — моделей KC-135R и KC-46A. Каждый из них способен дозаправить в воздухе сразу несколько истребителей. К операции также подключились самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3-B Sentry AWACS и разведывательный P-8A Poseidon, принадлежащий ВМС США.

По данным телеканала, именно самолеты-заправщики становятся ключевым звеном в длительных миссиях. Они позволяют истребителям и другим ударным машинам пополнять запасы топлива прямо в воздухе, не прерывая полет для посадки.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) уведомило о завершении новой серии ударов по Ирану, но пока не раскрывает точное количество боевых истребителей, задействованных в этой операции.

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