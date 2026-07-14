ВВС США задействовали 11 самолетов-заправщиков при атаке на Иран

Как уточняется, в небе над восточной частью Персидского залива, у побережья ОАЭ, а также над Оманским заливом и Саудовской Аравией засекли 11 воздушных танкеров — моделей KC-135R и KC-46A. Каждый из них способен дозаправить в воздухе сразу несколько истребителей. К операции также подключились самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E3-B Sentry AWACS и разведывательный P-8A Poseidon, принадлежащий ВМС США.