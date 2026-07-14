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На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошло возгорание вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом информирует оперативный штаб региона.

Ранее в оперштабе сообщили, что один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Северском районе.

«На Афипском НПЗ произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов — стекла, дверь и потолок в квартире», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».

В оперштабе добавили, что повреждено здание на железнодорожном переезде, обломки беспилотников упали на территории двух предприятий. В одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.

«На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения», — уточняется в сообщении.

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