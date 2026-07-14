На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

«На Афипском НПЗ произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов — стекла, дверь и потолок в квартире», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».
В оперштабе добавили, что повреждено здание на железнодорожном переезде, обломки беспилотников упали на территории двух предприятий. В одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.
«На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения», — уточняется в сообщении.