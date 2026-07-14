«От удара отбросило в трамвай». ГАИ показала видео жесткого ДТП с тремя авто в центре Минска

Вечером в понедельник, 13 июля, 54-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Toyota, ехала по проспекту Независимости. По предварительным данным, она выехала на перекресток с проспектом Машерова на красный свет. В результате машина врезалась в Infinity и BMW, который от удара отбросило в стоящий трамвай.