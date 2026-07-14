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«От удара отбросило в трамвай». ГАИ показала видео жесткого ДТП с тремя авто в центре Минска

ГАИ показала видео жесткого ДТП с тремя авто и трамваем в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ показала видео жесткого ДТП с тремя автомобилями и трамваем в центре Минска. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вечером в понедельник, 13 июля, 54-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Toyota, ехала по проспекту Независимости. По предварительным данным, она выехала на перекресток с проспектом Машерова на красный свет. В результате машина врезалась в Infinity и BMW, который от удара отбросило в стоящий трамвай.

В центре Минска произошло ДТП с тремя автомобилями. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как удалось установить, у водителя Toyota нет прав. Ранее женщину лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

В ГАИ отметили, что проводилось медицинское освидетельствование. Наличия этилового спирта у участников аварии выявлено не было. Никто не пострадал, у автомобилей механическое повреждение.

Ранее под Дрогичином Buick влетел в телегу с молодыми людьми в полной темноте.

Тем временем белорусский адвокат сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет.

Кроме того, юрист сказала, как сократить обеденный перерыв на работе в Беларуси.