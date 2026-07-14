«От удара отбросило в трамвай». ГАИ показала видео жесткого ДТП с тремя авто в центре Минска

ГАИ показала видео жесткого ДТП с тремя автомобилями и трамваем в центре Минска. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Вечером в понедельник, 13 июля, 54-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Toyota, ехала по проспекту Независимости. По предварительным данным, она выехала на перекресток с проспектом Машерова на красный свет. В результате машина врезалась в Infinity и BMW, который от удара отбросило в стоящий трамвай.
В центре Минска произошло ДТП с тремя автомобилями. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как удалось установить, у водителя Toyota нет прав. Ранее женщину лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
В ГАИ отметили, что проводилось медицинское освидетельствование. Наличия этилового спирта у участников аварии выявлено не было. Никто не пострадал, у автомобилей механическое повреждение.
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