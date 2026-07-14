Унесло из дома водой. На Урале четвёртые сутки ищут 28-летнюю девушку

В небольшом селе Пермского края после сильных ливней река вышла из берегов. Вода разрушала дороги и сносила дома. В одном из них была Олеся Косарева. Потоком воды девушку унесло, её поиски продолжаются четвёртые сутки. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Унесло вместе с домом.
После продолжительных ливней село Кын на границе Пермского края и Свердловской области затопило второй раз за месяц. Из берегов вышла одноимённая река. Поток воды был настолько сильным, что сносило целые дома.
11 июля Виктору Косареву сообщили, что его дочь Олеся Косарева пропала. Она вместе с мамой находилась в доме, который снесло водой. Начались поиски, которые продолжаются уже четвёртые сутки. Родные девушки надеются, что она смогла выбраться где-то ниже по течению Чусовой.
Глава Лысьвенского округа Александр Пермяков поделился в соцсетях, что в селе восстановлена связь и электроснабжение. Но о судьбе Олеси Косаревой ничего неизвестно.
«По поводу девушки ясности нет, идут следственные действия», — написал Александр Пермяков.
Приехала на пленэр.
Олесе Косаревой 25 лет. Она вместе с родителями живёт в Лысьве. А в селе у семьи собственный дом, в который они приезжают на выходные. Виктор рассказал сайту perm.aif.ru, что его дочь поехала в Кын на пленэр. Олеся — художник, она хотела порисовать на природе.
В 2025 году Олеся познакомилась с путешественником Олегом Чегодаевым во время его «Уральской Одиссеи». Художник показала ему свои работы, оставив приятное впечатление о себе. Тогда мать девушки Анастасия Косарева поделилась с путешественником, что Олесю называют «мастером ёлок» — настолько хорошо у неё получалось акварелью рисовать хвойные деревья.
11 июля девушка с мамой вернулись в дом с прогулки. В этот же момент поток воды начал разрушать их участок: сначала вырвало завалину, потом крыльцо, забор. Мать и дочь успели взять необходимые вещи и уже хотели покинуть дом, но не успели.
«Мы бросились к выходу, но когда подошли к порогу, река уже подмыла землю под домом. Видимо, пришла большая волна — смыла около метра земли, и эта же волна накрыла нас, утянув за собой. В тот же миг дом съехал в реку», — рассказала мама пропавшей Анастасия сайту «КП-Пермь».
Виктор пояснил сайту perm.aif.ru, что его супруга смогла зацепиться за бревно и выплыть на берег, а вот Олесю унесло дальше. Всё произошло настолько быстро, что никто не успел помочь.
«Мама была рядом с ней, но она выплыла, а Олесю унесло потоком. Это горная речка, то, что произошло, похоже на ситуацию в Дагестане. Волны были с половину человеческого роста. Где была глубина реки полтора метра, сейчас просто сравнялось всё», — объяснил глава семейства.
«Не ливни виноваты».
Последствия стихии в селе Кын устраняли несколько дней. 12 июля в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что основные работы завершены.
«Сотрудники МЧС России провели подомовой обход, оказали психологическую и медицинскую помощь жителям. С помощью беспилотной авиации проведена разведка местности», — рассказали в ведомстве.
Но по словам Виктора Косарева, медицинскую помощь его супруге никто не предлагал. А эвакуация из села происходила собственными силами.
«Я пытался туда проехать, но там всё перекрыто. Жену знакомые вертолётом эвакуировали. Жители сами за свой счёт выбирались из затопленного села. Власти от нас только отмахиваются», — поделился мужчина с сайтом perm.aif.ru.
Также местные считают, что причиной затопления стали вовсе не ливни. По их мнению, дожди были всегда, даже более сильные, но дома никогда не сносило.
«У нас дом 1905 года постройки. Сколько ливней было за это время? По три месяца дожди шли, ничего не было такого. Вода поднималась максимум на 40 см. Нет, это не ливни виноваты. Видимо, что-то где-то прорвало и понесло. Надо выяснять это всё», — считает Виктор Косарев.
Причины затопления села предстоит выяснить контролирующим органам. Сайт perm.aif.ru направил запросы в ведомста и продолжит следить за ситуацией.
Несмотря на завершения основных работ по ликвидации последствий, впереди у жителей села Кын ещё много дел: нужно восстанавливать дома. И, конечно, все надеются, что Олеся Косарева жива, и скоро её найдут.