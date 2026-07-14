288 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и другими регионами ночью

Три беспилотника уничтожили над одним районом Воронежской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе объявили сегодня в 6:28.
Как сообщает Минобороны РФ, с восьми вечера 13 июля до восьми утра 14 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.