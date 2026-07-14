Украинский рэпер Киевстонер готовил атаку дронов на предприятие в РФ

ФСБ установила связь украинского рэпера и видеоблогера Альберта Васильева, выступающего под псевдонимом «Киевстонер», с подготовкой диверсии на объекте в Московской области.
По данным ведомства, злоумышленники координировали свои действия при поддержке СБУ. Попытка провести атаку с помощью ударных беспилотных аппаратов была сорвана оперативниками. Украинские спецслужбы планировали задействовать 35 FPV-дронов для поражения предприятия в Подмосковье.
Для осуществления замысла преступники арендовали склад неподалёку от выбранного объекта. Туда они под видом строительных материалов доставляли взрывчатые вещества, которые в дальнейшем предполагалось установить на беспилотники.
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