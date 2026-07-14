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В Башкирии отражена массовая атака БПЛА на промзону Салавата

В Республике Башкортостан была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на промышленную зону города Салават. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Радий Хабиров.

Источник: РИА "Новости"

«Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», — уточнил он.

Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

Ранее, в связи с угрозой атаки беспилотников, вводились ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Уфы. На момент публикации сообщения воздушная гавань работает в штатном режиме.

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