В Башкирии отражена массовая атака БПЛА на промзону Салавата

«Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», — уточнил он.
Пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки.
Ранее, в связи с угрозой атаки беспилотников, вводились ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Уфы. На момент публикации сообщения воздушная гавань работает в штатном режиме.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше