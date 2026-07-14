Туристы на лодке застряли посреди Нугушского водохранилища в Башкирии

Неподалеку проплывали другие отдыхающие, которые заметили, что мужчины попали в беду, и попытались им помочь. Взять лодку на буксир не получилось, так как их собственная резиновая лодка была переполнена пассажирами. Тогда очевидцы передали информацию в экстренные службы.