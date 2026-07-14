Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы на лодке застряли посреди Нугушского водохранилища в Башкирии

На Нугушском водохранилище спасатели помогли туристам из Московской области. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Отец вместе с 14‑летним сыном и другом решили прокатиться на резиновой лодке по живописной акватории. Однако в районе ущелья в моторе сели батарейки. До берега оставалось слишком большое расстояние, чтобы преодолеть его на веслах.

Неподалеку проплывали другие отдыхающие, которые заметили, что мужчины попали в беду, и попытались им помочь. Взять лодку на буксир не получилось, так как их собственная резиновая лодка была переполнена пассажирами. Тогда очевидцы передали информацию в экстренные службы.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали туристов до загородного клуба.