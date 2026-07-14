Туристы на лодке застряли посреди Нугушского водохранилища в Башкирии

Отец вместе с 14‑летним сыном и другом решили прокатиться на резиновой лодке по живописной акватории. Однако в районе ущелья в моторе сели батарейки. До берега оставалось слишком большое расстояние, чтобы преодолеть его на веслах.
Неподалеку проплывали другие отдыхающие, которые заметили, что мужчины попали в беду, и попытались им помочь. Взять лодку на буксир не получилось, так как их собственная резиновая лодка была переполнена пассажирами. Тогда очевидцы передали информацию в экстренные службы.
Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали туристов до загородного клуба.