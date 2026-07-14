Глава Выездного Александр Садовников ушел из жизни в Нижегородской области

По словам главы Арзамаса, Александр Садовников был надежным коллегой, профессионалом и человеком, искренне преданным своему делу. Щелоков отметил, что, несмотря на возраст, руководитель Выездного отличался неиссякаемой энергией, ответственностью и всегда стремился сделать больше для жителей поселка. Он признался, что счастлив был знать Александра Николаевича лично, назвав его деятельным человеком, который всей душой любил Выездное.