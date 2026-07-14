Турист разбился насмерть, упав с Чертовой скалы на российском острове

На курильском острове Итуруп трагически погиб турист из незарегистрированной группы. Мужчина сорвался с Чертовой скалы, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Инцидент произошел днем в 44 километрах от города Курильска. Турист получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.
На месте работают спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова и сотрудники полиции. Они проводят оперативно-следственные мероприятия, выясняют все обстоятельства произошедшего. Другие подробности не сообщаются.
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