Четыре человека погибли в аварии с трактором в Татарстане

В Татарстане «Лада Гранта» на полной скорости влетела в трактор с прицепом. Погибли четыре человека, находившиеся в легковушке. Трагедия произошла вечером 13 июля на трассе Мамадыш — Кукмор — Ишкеево. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить перед ехавшим впереди трактором. От мощного удара «Лада» превратилась в груду металла.
Водитель и три пассажира легковушки скончались на месте от полученных травм. На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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