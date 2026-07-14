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Четыре человека погибли в аварии с трактором в Татарстане

В Татарстане «Лада Гранта» на полной скорости влетела в трактор с прицепом.

В Татарстане «Лада Гранта» на полной скорости влетела в трактор с прицепом. Погибли четыре человека, находившиеся в легковушке. Трагедия произошла вечером 13 июля на трассе Мамадыш — Кукмор — Ишкеево. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость и не успел затормозить перед ехавшим впереди трактором. От мощного удара «Лада» превратилась в груду металла.

Водитель и три пассажира легковушки скончались на месте от полученных травм. На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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