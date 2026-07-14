Четыре человека погибли в аварии с трактором в Татарстане

В Татарстане «Лада Гранта» на полной скорости влетела в трактор с прицепом. Погибли четыре человека, находившиеся в легковушке. Трагедия произошла вечером 13 июля на трассе Мамадыш — Кукмор — Ишкеево. Об этом сообщили в прокуратуре республики.