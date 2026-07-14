ФСБ: рэпер Киевстонер и дети причастны к подготовке атаки дронов в Подмосковье

Сотрудники ФСБ, как сообщается, заранее получили разведывательную информацию о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы. Исполнителем сорванного теракта назван россиянин. Следствие считает, что он собрал и активировал дроны в арендованном ангаре, а также наладил связь с зарубежными операторами БПЛА. По данным ФСБ, после атаки дронов мужчину должны были вывезти на Украину, однако его задержали российские силовики. Пособник-арендатор, помогавший исполнителю принимать груз, во время задержания открыл ответный огонь и был убит, добавили в ЦОС.