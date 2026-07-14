Над Воронежской областью объявили ракетную опасность 14 июля утром

14 июля в 9:26 в Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Александр Гусев.
— Работают системы оповещения, — уточнил глава региона.
Тем, кто оказался на улице, чиновник рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. А тем, кто находится дома, Гусев советует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую.
Напомним, что за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над одним районом Воронежской области сбили три дрона.
А накануне ракетную опасность над нашим регионом объявляли дважды — с 10:43 до 11:33 и с 12:04 до 13:38.
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