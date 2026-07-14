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Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю с задержкой развития и получил 13 лет

Голышмановский районный суд Тюменской области вынес приговор местному жителю, признав его виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

Голышмановский районный суд Тюменской области вынес приговор местному жителю, признав его виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина проведет 13 лет в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд установил, что преступления совершены в отношении девочки, проживавшей с осужденным в одном доме. Из-за юного возраста и наследственной задержки психического развития потерпевшая не могла в полной мере осознавать происходящее и оказать сопротивление.

Фигурант полностью признал вину, но от дачи показаний отказался. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной до возбуждения дела, активное содействие раскрытию преступлений и неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого. Однако характер и тяжесть содеянного повлияли на строгость наказания.

Также суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.