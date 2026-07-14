Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю с задержкой развития и получил 13 лет

Фигурант полностью признал вину, но от дачи показаний отказался. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной до возбуждения дела, активное содействие раскрытию преступлений и неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого. Однако характер и тяжесть содеянного повлияли на строгость наказания.