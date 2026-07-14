В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными

Госавтоинспекция Нижегородской области сообщает о росте количества ДТП с участием диких животных в тёплый сезон. Как правило, животные выходят на проезжую часть в тёмное время суток и внезапно появляются перед движущимся транспортом, что часто приводит к авариям.
С начала года в регионе зафиксировано 172 наезда на диких животных, из них 8 случаев с пострадавшими. В результате таких ДТП травмы получили 10 человек, один участник дорожного движения погиб. В одном из недавних происшествий, ночью 13 июля 2026 года на 351 км трассы Москва-Уфа, 48‑летний мотоциклист сбил дикое животное; пассажирка мотоцикла погибла, водитель получил травмы.
Госавтоинспекция напоминает водителям простые меры предосторожности:
снижайте скорость на участках с соответствующими предупреждающими знаками;
при замеченном животном рядом с дорогой уменьшите скорость и при необходимости остановитесь, включите аварийную сигнализацию и убедитесь, что путь свободен, прежде чем продолжить движение.
Если столкновение избежать не удалось, инспекция рекомендует:
ни в коем случае не покидать место ДТП;
обозначить место происшествия знаками и световыми приборами в тёмное время суток;
вызвать сотрудников Госавтоинспекции и следовать их указаниям.
Напомним, 13 июля один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда мотоцикла на кабана в Володарском округе.