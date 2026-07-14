В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными

С начала года в регионе зафиксировано 172 наезда на диких животных, из них 8 случаев с пострадавшими. В результате таких ДТП травмы получили 10 человек, один участник дорожного движения погиб. В одном из недавних происшествий, ночью 13 июля 2026 года на 351 км трассы Москва-Уфа, 48‑летний мотоциклист сбил дикое животное; пассажирка мотоцикла погибла, водитель получил травмы.