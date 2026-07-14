Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными

С начала года в регионе зафиксировано 172 наезда на диких животных.

Источник: Время

Госавтоинспекция Нижегородской области сообщает о росте количества ДТП с участием диких животных в тёплый сезон. Как правило, животные выходят на проезжую часть в тёмное время суток и внезапно появляются перед движущимся транспортом, что часто приводит к авариям.

С начала года в регионе зафиксировано 172 наезда на диких животных, из них 8 случаев с пострадавшими. В результате таких ДТП травмы получили 10 человек, один участник дорожного движения погиб. В одном из недавних происшествий, ночью 13 июля 2026 года на 351 км трассы Москва-Уфа, 48‑летний мотоциклист сбил дикое животное; пассажирка мотоцикла погибла, водитель получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям простые меры предосторожности:

снижайте скорость на участках с соответствующими предупреждающими знаками;

при замеченном животном рядом с дорогой уменьшите скорость и при необходимости остановитесь, включите аварийную сигнализацию и убедитесь, что путь свободен, прежде чем продолжить движение.

Если столкновение избежать не удалось, инспекция рекомендует:

ни в коем случае не покидать место ДТП;

обозначить место происшествия знаками и световыми приборами в тёмное время суток;

вызвать сотрудников Госавтоинспекции и следовать их указаниям.

Напомним, 13 июля один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда мотоцикла на кабана в Володарском округе.