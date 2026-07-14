ФСБ предотвратила атаку дронов на предприятие в Подмосковье. Главное

По данным агентства «Интерфакс», непосредственным исполнителем диверсии стал бывший член этнической ОПГ, отбывавший длительный срок за тяжкие преступления. В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», после участия в боевых действиях был амнистирован и в 2023 году получил гражданство РФ. Мужчина собрал дроны, наладил связь с зарубежными кураторами и ожидал эвакуации на Украину, однако был задержан и сейчас дает признательные показания. Его пособник, который арендовал ангар и принимал контрабандный груз под видом стройматериалов, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.