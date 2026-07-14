ФСБ предотвратила атаку дронов на предприятие в Подмосковье. Главное

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили масштабный террористический акт на стратегическом предприятии в Московской области. Организаторами диверсии выступили украинские спецслужбы, а исполнителем оказался бывший участник специальной военной операции.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, Служба безопасности Украины планировала нанести удар по объекту, расположенному в жилом секторе, с помощью 35 FPV-дронов. Беспилотники были оснащены канадскими системами управления, устойчивыми к воздействию средств РЭБ. Аппараты доставили в Россию контрабандой по маршруту Братислава (Словакия) — Седльце (Польша) — Брест (Белоруссия) — Московская область при содействии европейских спецслужб. Запуск аппаратов осуществлялся дистанционно из арендованного ангара вблизи предприятия. В ведомстве подчеркнули, что спецназ уничтожил все дроны сразу после взлета, обеспечив полную безопасность гражданских лиц и самого объекта. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
По данным агентства «Интерфакс», непосредственным исполнителем диверсии стал бывший член этнической ОПГ, отбывавший длительный срок за тяжкие преступления. В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», после участия в боевых действиях был амнистирован и в 2023 году получил гражданство РФ. Мужчина собрал дроны, наладил связь с зарубежными кураторами и ожидал эвакуации на Украину, однако был задержан и сейчас дает признательные показания. Его пособник, который арендовал ангар и принимал контрабандный груз под видом стройматериалов, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
Кроме того, источник агентства отмечает циничность методов СБУ: к подготовке теракта привлекались подростки в возрасте от 13 до 16 лет, которым поручали активацию нелегальных сим-карт для управления беспилотниками. Главным же организатором диверсии российские спецслужбы называют гражданина Украины и США Альберта Васильева, известного под псевдонимом Киевстонер (видеоблогер, рэпер и бывший участник группы «Грибы»). По информации ФСБ, в настоящее время он проживает на территории стран Евросоюза (в Испании и Словакии), совмещая координацию террористической деятельности с незаконным оборотом кокаина.