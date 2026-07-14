Опубликована запись разговора рэпера Kyivstoner о теракте в Подмосковье

Сообщается, что Kyivstoner координировал подготовку нападения на стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области. Для атаки в Россию нелегально ввезли 35 FPV-дронов, которые спрятали в партии испанской керамической плитки. Беспилотники оснастили канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства — всё это нашли в ангаре рядом с объектом. К подготовке теракта привлекли нескольких человек. Двое граждан Молдавии готовили помещение для запуска дронов. Исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым — его задержали, и он уже даёт показания. Ещё один участник, отвечавший за приём и сокрытие груза, при задержании открыл огонь по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован на месте.