Политолог объяснил, почему спецслужбы Украины вербуют молдаван для диверсий в РФ

Украинские спецслужбы делают ставку на привлечение граждан Молдавии к подготовке террористических актов на территории России, поскольку они способны легко слиться с местным населением. Такое мнение Карнаухов высказал в беседе с ИС «Вести».
«У граждан Молдавии нет с нами внешних различий. Второй момент: лишь в редких случаях у них есть легкий акцент. В целом они разговаривают на хорошем русском языке», — пояснил политолог.
По словам Карнаухова, благодаря этому завербованным исполнителям не приходится маскироваться, а во время подготовки и выполнения заданий они не привлекают лишнего внимания.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье и терактов против офицеров Минобороны России. Один из исполнителей был задержан, его пособника ликвидировали при оказании сопротивления.
По данным ведомства, для подготовки помещения к запуску беспилотников украинские спецслужбы привлекли двух граждан Молдавии, прошедших специальную подготовку. После выполнения задания они покинули территорию России.