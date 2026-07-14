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Политолог объяснил, почему спецслужбы Украины вербуют молдаван для диверсий в РФ

Украинские спецслужбы привлекают граждан Молдавии к подготовке терактов в России, поскольку они могут не привлекать внимания окружающих. Такое мнение высказал политолог Сергей Карнаухов. По его словам, большинство молдаван хорошо говорят по-русски и внешне не отличаются от местных жителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Украинские спецслужбы делают ставку на привлечение граждан Молдавии к подготовке террористических актов на территории России, поскольку они способны легко слиться с местным населением. Такое мнение Карнаухов высказал в беседе с ИС «Вести».

«У граждан Молдавии нет с нами внешних различий. Второй момент: лишь в редких случаях у них есть легкий акцент. В целом они разговаривают на хорошем русском языке», — пояснил политолог.

По словам Карнаухова, благодаря этому завербованным исполнителям не приходится маскироваться, а во время подготовки и выполнения заданий они не привлекают лишнего внимания.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на предприятие оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье и терактов против офицеров Минобороны России. Один из исполнителей был задержан, его пособника ликвидировали при оказании сопротивления.

По данным ведомства, для подготовки помещения к запуску беспилотников украинские спецслужбы привлекли двух граждан Молдавии, прошедших специальную подготовку. После выполнения задания они покинули территорию России.