Политолог объяснил, почему спецслужбы Украины вербуют молдаван для диверсий в РФ

Украинские спецслужбы привлекают граждан Молдавии к подготовке терактов в России, поскольку они могут не привлекать внимания окружающих. Такое мнение высказал политолог Сергей Карнаухов. По его словам, большинство молдаван хорошо говорят по-русски и внешне не отличаются от местных жителей.