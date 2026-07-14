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В Исилькуле женщина будет 400 часов убирать парк за распитие алкоголя

45-летняя местная жительница приговорена к обязательным работам за пьянство в общественном месте.

Источник: Freepik

В Исилькуле судебные приставы контролируют отбывание 400 часов обязательных работ женщиной, которую оштрафовали за распитие спиртных напитков в общественном месте, сообщили в ГУФССП России по Омской области.

45-летняя жительница Исилькуля признана виновной в административном правонарушении. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ — сейчас она убирает и благоустраивает территорию парка «Озерки». Это один из видов общественно полезных работ, который не требует специальной квалификации.

Женщина неоднократно уклонялась от отбывания наказания, поэтому приставы регулярно устанавливают её местонахождение и принудительно доставляют на объект. За ней закреплено 400 часов — до полной отработки контроль сохраняется.

В случае дальнейшего уклонения нарушительнице грозит штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее мы рассказывали, что Омская область попала в топ-3 регионов России по росту трат на алкоголь и табак — за год расходы выросли на 32,3%.