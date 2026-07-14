В Исилькуле женщина будет 400 часов убирать парк за распитие алкоголя

45-летняя жительница Исилькуля признана виновной в административном правонарушении. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ — сейчас она убирает и благоустраивает территорию парка «Озерки». Это один из видов общественно полезных работ, который не требует специальной квалификации.